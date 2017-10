Quando “Stranger Things” estreou, lá na Netflix e no longínquo ano de 2016, ela era “apenas a nova série da Winona Ryder“. Hoje, 15 meses depois, é um fenômeno cultural: ganhou prêmios, estampou camiseta da Louis Vuitton, transformou jovens atores desconhecidos em estrelas, virou bonequinhos Funko e, principalmente, cativou milhões de pessoas ao redor do mundo.

Por isso, a responsabilidade dos criadores é grande e, nossa, a ansiedade pelo segundo ano do seriado, disponível a partir desta sexta-feira (27) na plataforma de streaming, já está chegando quase ao mundo invertido. E muitas questões em aberto, como, por exemplo, o paradeiro da Eleven (Milly Bobby Brown), deverão ser respondidas.

Abaixo, a gente fez um pequeno resumo dos principais acontecimentos do último episódio para você maratonar a nova temporada sem nenhum nó na cabeça! 🙂

Tá tudo bem, Wiil?

A grande questão de “Stranger Things” sempre foi o paradeiro do Will (Noah Schnapp). O garoto sumiu já no primeiro episódio e foi o grande catalisador de todos os eventos da série. Ou o Demogorgon alguma vez imaginou o quão a mãe do rapazinho, a maravilhosa Joyce Byers (Winona), era osso duro de roer e iria até as últimas consequências para salvar a cria dela?

De qualquer forma, na season finale, ele é resgatado do mundo invertido graças a um esforço em conjunto. Jonathan (Charlie Heaton), o gatinho hipster do seriado, Nancy (Natalia Dyer) e Steve (Joe Keery) preparam diversas armadilhas, bem no estilo filmes dos anos 1980, para destruir o monstro. Obviamente, eles não foram bem-sucedidos na missão, porém conseguiram distraí-lo, o que possibilitou o resgate do soldado Ryan de Will por Joyce lá no mundo invertido.

Na última cena do episódio, Joyce tem novas roupas, um novo corte de cabelo e, finalmente, parece estar mais calma e, olha só, até preparou uma ceia de natal para seus queridos filhos! Porém, quando Will diz precisar ir ao banheiro, em vez dele fazer o número 2, ele acaba por vomitar algo parecido com um tentáculo – a mesma coisa estranha vista por Eleven na boca da Barb quando a pobrezinha estava morta. #justiceforBarb

Depois desse momento perturbador, o garoto volta para o jantar e finge não ter acontecido nada.

Cadê a Eleven?

Vamos lá: Eleven é muito mais do que uma X-Men perdida. A garota com poderes telecinéticos é possivelmente a filha da Terry Ives (Aimee Mullins), aquela mulher misteriosa que engravida enquanto participava de um dos experimentos malucos do médico vilão de filmes da “Sessão da Tarde” Dr. Martin Brenner (Matthew Modine). Sim, Eleven é Jane e isso deve ser explorado na temporada 2.

De qualquer forma, a pergunta mais importante agora, na real, é “onde diabos está Eleven?”.

Logo após ser convidada para o baile de formatura pelo fofuxo do Mike (Finn Wolfhard) – alguém duvida que ela seria coroada rainha? -, nossa heroína é interrompida pelo médico doido e por todos os capangas dele que querem a todo custo levá-la de volta para o laboratório maldito. Mas, né, no meio do caminho havia um Demogorgon, havia um Demogorgon no meio do caminho!

Ironicamente, o monstro salvou o dia. E, bem, depois foi destruído pela garota. Quer dizer, será? Não dá para ter certeza porque os dois desapareceram. Mas a gente tem certeza que ela volta – pelo menos para comer alguns waffles!

Ei, Xerife!

O último episódio, um dos mais bonitos da temporada, trouxe a triste história do xerife Jim Hopper (David Harbour), que perdeu tragicamente a filha para um câncer. Ali, ficou claro porque ele agia de forma tão cínica e até mesmo debochada.

Lá no mundo invertido, enquanto tenta ressuscitar Will, ele relembra dos momentos no hospital com a criança e de todos os esforços dos médicos para salvá-la. Felizmente, Will retorna são e salvo. Porém, a custo de quê?

Sim, o xerife entregou o paradeiro de Eleven para o Dr. Brenner. Além disso, rolou aquela cena estranhíssima na qual ele entra num carro preto (óbvio!) com agentes federais. E isso, claro, vai dar muito pano para a manga. Qual o verdadeiro caráter dele?

Justiça para Barb?

Não, a Barb não pode atender ao telefone agora. Por quê? Ah, pois ela está morta. Mas, dizem, ela terá papel decisivo na segunda temporada…