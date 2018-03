Mesmo após 18 temporadas, o ‘BBB‘ continua sendo um fenômeno de audiência e de repercussão, então claro que a Globo ia garantir o reality por mais tempo, certo? Durante o programa exibido nessa terça-feira (27), Tiago Leifert fez o anúncio que todos esperavam: abriram as inscrições.

Quem quiser entrar no ‘BBB19’ basta ir ao site oficial da emissora e responder a um cadastro com mais de 70 perguntas, envolvendo envio de fotos e vídeos. Somente após responder tudo que o cadastro estará confirmado. E, como o apresentador avisou, somente assim é possível se inscrever, não dá para mendigar uma vaga no Instagram do apresentador.

Entre as novidades da seleção da próxima temporada, Leifert confirmou que haverão seletivas em Rio Branco (AC), Ribeirão Preto (SP) e São Luis (MA). Quem sabe essa não é a sua vez? O Ayrton tentou entrar no programa durante 15 anos até finalmente conseguir e ser um dos favoritos pra ganhar!