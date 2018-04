Após a eliminação de Viegas no ‘BBB18‘, o programa precisou continuar, afinal ainda restava fazer uma prova do Líder e uma nova formação de paredão.

Ainda abalados com a saída do brother, os participantes do reality precisaram se reunir na Área de Prova para um novo desafio. Na parte de cima de um grande painel, os competidores se enfileiraram para colocar uma bolinha em um buraco específico. A bolinha percorria um caminho e ia caindo até chegar numa vala que valia uma certa pontuação. Cada um deles poderia jogar duas bolinhas, e quem conseguisse a maior soma conseguiria a liderança.

–

Breno, Jéssica e Ana Clara começaram a prova com mais pontos, e estavam na dianteira ao final da primeira etapa. Na última rodada, quem acabou se dando bem foi Breno, que levou a liderança assim que se safou de um paredão. Tiago Leifert mandou um “até qualquer hora” e deu uma despedida fake aos brothers para pegá-los de surpresa logo depois, afinal ainda faltava formar o paredão.

Após o intervalo comercial, Leifert voltou à casa e pegou todo mundo de surpresa (Kaysar e Jéssica inclusive estavam conversando no quarto e não ouviram o aviso do apresentador). Com todos reunidos, Leifert pediu para Breno indicar alguém e o brother logo colocou Kaysar com uma justificativa que, sinceramente, não teve uma linha de raciocínio fácil de entender, mas foi o voto dele. Confira então os votos do resto da casa:

Jéssica votou em Gleici para evitar ir no paredão.

Kaysar votou em Paula porque não quer votar na Gleici e nem na família Lima.

Gleici votou em Jéssica porque ela teve algumas atitudes que julgou incoerente.

Paula votou na família Lima porque ela acha que como jogadora sozinha ela não consegue competir com uma dupla.

Família Lima votou em Jéssica, mesmo com o voto inesperado de Paula.

Assim, com dois votos, Jéssica foi a escolhida para enfrentar esse paredão e os dois emparedados disseram suas justificativas para continuar na casa. Essa disputa vai ser dura.