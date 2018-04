Com um número alto de participantes ainda habitando a casa do ‘BBB18‘, restou à produção lançar mão de um artifício que os fãs do reality show conhecem há tempos: o paredão fora de época. Com muita pompa, Tiago Leifert anunciou a Superquinta e o Superdomingo, dois dias especiais em que os brothers encararão um turbilhão de acontecimentos, como prova do líder, votação e definição de paredão, tudo no mesmo dia. Confira como que rolou o programa de hoje:

A Prova do Líder

–

A Prova da liderança foi de SORTE (e afinidade). Os brothers foram posicionados numa espécie de tabuleiro de Campo Minado, só que com guarda-chuvas. Um a um (em ordem definida por sorteio), eles escolhiam um guarda-chuva e, dependendo do número, eles ganhavam alguma consequência.

Logo na primeira rodada boa parte dos brothers foi eliminada, ou por ter escolhido os guarda-chuvas com tinta amarela ou por ter sido eliminado por quem pegou a cor roxa. A disputa final ficou entre Kaysar e Paula, com a vitória de Kaysar (de novo). Foi então que Tiago Leifert anunciou que a formação do paredão seria não no domingo, mas NAQUELE MOMENTO.

A Formação do Paredão

Kaysar, pego de surpresa (mas não muito), indicou Breno apenas por estratégia. Tiago Leifert perguntou um pouco da estratégia de Kaysar, e o sírio se enrolou no português e falou que Breno tem Paula e mais aliados. Após a justificativa, um a um votou em aberto, para todos ouvirem. Acompanhe os votos:

Família Lima votou em Viegas por ele não ter passado por paredão ainda.

Paula votou em Viegas pelos mesmos motivos do último paredão.

Viegas votou na família Lima para manter o voto da semana passada.

Jéssica votou em Gleici por não querer votar na família de novo.

Gleici votou em Viegas mesmo eles tendo se aproximado.

Breno votou em Viegas por motivo de estratégia.

Com quatro votos, Viegas foi para o paredão contra Breno. E agora, quem é que fica? Quem é que sai? Vamos descobrir isso só no próximo domingo, que também terá outra prova do líder e outra formação de paredão.