Após a eliminação no ‘BBB18‘, Jéssica ficou emocionada com o tanto de gente havia no palco gritando seu nome. Depois de cumprimentar seus familiares, a sister correu para o lado do Kaysar para ter um contato mais próximo com a família de seu amigo. Ela inclusive se emocionou muito ao abraçar uma senhorinha que estava com a roupa personalizada da família de Kaysar, rolou até um “eu te amo” emocionado ao pé do ouvido. Acontece que a sister se emocionou ao abraçar alguém que não é parente de Kaysar.

Muitas pessoas nas redes sociais perceberam que Maria da Penha Oliva de Araújo até estava com uma camiseta igual à dos familiares de Kaysar, mas que ela não era parente do sírio. A senhora é conhecida como “Pepeca“, apelido dado por Tatá Werneck ao vê-la na plateia do programa ‘Tudo Pela Audiência‘, apresentado por ela e Fábio Porchat no Multishow. O sucesso da “personagem” foi tanto que Pepeca foi convidada para entrar no casting do programa a partir de sua segunda temporada, e participou de muitas gincanas ao lado de famosos.

Mas por que a figurante estava com a roupa da família de Kaysar? Bem, ainda não tem uma explicação para isso, mas a internet foi rápida e já encontrou Pepeca na plateia do ‘BBB18’ em outras eliminações. Quase uma arroz de festa em paredões, abaixo ela aparece em uma foto com familiares de Lucas, e em outra surge com a roupa dos familiares de Diego.

Será que a gente consegue encontrar a figurante em mais eliminações até o fim da temporada?