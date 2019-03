Surgiu um boato de que a Maisa estaria grávida e ela deu a melhor resposta

To grávida de cada um deles só se for né? Nossa q ódio, se com 16 anos já falam essas coisas de mim imagina qnd eu virar adulta?

Alo, n eh pq uma mulher tem útero q ela vai ter uma criança tá? Obrigada. Escalem de volta pros úteros das suas mães q o universo agradece https://t.co/MKK96Qtc1h

— +a (@maisa) March 15, 2019