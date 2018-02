Como se não bastasse a discussão familiar entre Ayrton e Ana Clara durante a Festa Funk, um outro acontecimento tem tudo para chamar bastante atenção nas próximas horas no ‘BBB‘: uma suposta agressão de Jéssica em Caruso.

O lutador pegou o hábito de assustar a Jéssica e, durante a festa, ele mais uma vez tentou pegá-la de surpresa. Jéssica gritou um palavrão durante o susto e deu um tapa nas costas de Caruso. Assim que apanhou da sister, o lutador reclamou que aquilo era uma agressão.

Os dois conversaram depois e Caruso explicou para Jéssica que se ele tivesse dado um tapa em alguém, a pessoa iria considerar agressão e usar para expulsá-lo do programa. Depois de alegar tudo isso, aconselhou ela a pensar duas vezes antes de fazer qualquer coisa assim. No entanto, Jéssica retrucou falando para ele pensar duas vezes antes de assustar alguém.

Embora o assunto tenha teoricamente terminado dentro da casa, no lado de fora a coisa está pegando fogo por um motivo: agressão no ‘BBB’ rende expulsão. As pessoas estão exigindo nas redes sociais que Jéssica seja expulsa.

Jéssica deu um tapa no Caruso, estou aqui esperando a expulsão. — Ana Paula (@summerkitty) February 24, 2018

ACHO QUE ESSE TAPA QUE JESSICA DEU EM CARUSO…DEVE SER CONSIDERADO AGRESSÃO…PQ POR MENOS EXPULSARAM A ANA PAULA NO BBB16!ELA TÁ AFIRMANDO QUE REALMENTE BATEU NELE! — MARIATOSCANO 🌶🐜🐦🌈 (@MARIATOSCANO15) February 24, 2018

Recebi informações de que o Caruso tinha ido dormir e a Jessica foi pro quarto rindo e brincando, acordou ele… Então ele foi atrás dela brincar e ela deu o tapa! Isso muda tudo, ele não foi babaca! Mesmo assim, eu no lugar dele não denunciaria! Teria fair play! #BBB18 — Vaneßa 🐜 🐦🌶🌈🎉🎧 Caralho 92% (@VanessaS2Lemos) February 24, 2018

Um caso parecido aconteceu no ‘BBB16‘, quando Ana Paula Renault estava alcoolizada e brincou dando um tapinha na cara de Renan. O brother então foi até a produção e denunciou a agressão, causando a expulsão de uma das participantes favoritas do programa.

Segundo a regra do programa, agressão causa expulsão sim, mas a pessoa agredida deve denunciar à produção formalmente indo no confessionário. Como Caruso entendeu como uma brincadeira, Jéssica não deve sofrer represálias. A produção só intercede por conta própria em casos mais graves, como foi o caso da expulsão de Marcos Harter no ‘BBB17‘ por causa das agressões à namorada Emilly.

No momento, resta ver como o tapa será representado no compacto da festa a ser exibido na noite de hoje.