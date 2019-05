Tatá, Gloria Maria, Gisele e + fazem belas homenagens no Dia das Mães

View this post on Instagram

My kids have expanded my heart in so many ways. They have given my life new meaning. Thru them, I got to experience the deepest and purest love. Everyday I learn so much with them and they inspire me to be the best that I can be. They are truly the most precious gifts! I am so grateful they chose me to be their mummy. Happy mother’s day to all the mothers out there! I know sometimes we can be hard on ourselves, but all we can do is our best. Sending so much love to all of you! Enjoy your special day! ❤ Meus filhos expandiram meu coração de muitas maneiras. Eles deram à minha vida um novo significado. Através deles, eu pude sentir o amor mais profundo e puro. Todos os dias eu aprendo muito com eles e eles me inspiram a ser o melhor que eu posso ser. Eles são os meus presentes mais preciosos! Sou grata por eles terem me escolhido como mãe. Feliz dia das mães para todas as mães! Sei que às vezes podemos ser muito duras conosco, mas tudo o que podemos fazer é o nosso melhor. Enviando muito amor para todas vocês super mães! Aproveitem seu dia especial!