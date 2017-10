O “Lady Night”, programa de entrevistas da Tatá Werneck no Multishow, estreou a segunda temporada na semana passada e, olha, ela está ainda mais maravilhosa e absurda do que a primeira. Se a comediante já não tinha filtro, agora então…

Na última segunda-feira (16), por exemplo, ela deixou o convidado do dia, Caio Castro, praticamente pelado no palco durante uma espécie de strip quiz sobre a família real brasileira, uma referência ao personagem Dom Pedro I, interpretado pelo ator na novela global “Novo Mundo”.

Se algum dos dois errasse uma pergunta, deveria automaticamente tirar uma peça de roupa. Obviamente, o quadro era completamente combinado e isso absolutamente não foi um problema, já que rendeu momentos muito engraçados, como quando Caio pede para Tatá parar de “manjar a cueca dele” e ela retruca dizendo “eu não estou manjando, meu irmão, é que está cutucando aqui o olho”.

No final do quadro, com o ator praticamente nu (coberto apenas por uma estratégica camiseta), a humorista agradece: “Você topa tudo, você realmente está pelado e eu realmente estou com uma pequena ereção aqui e fico muito feliz com a sua participação”.

Assista

Outro momento memorável foi esta batalha de dança abaixo:

Hoje as 23 horas tem #LadyNight com o fabuloso de rosto e corpo @caiocastro ! 😍❤️❤️ A post shared by Tata Werneck (@tatawerneck) on Oct 16, 2017 at 2:17pm PDT

No mesmo episódio, ela também entrevistou um arqueólogo – a cara do Silvio de Abreu! – para o extremamente popular quadro “Entrevista com o Especialista”.

Óbvio que rolaram piadas maravilhosas com escavações, fósseis e outras coisas impublicáveis.

Confira.

O “Lady Night” é exibido de segunda a sexta, às 22h30, no Multishow.