Tatá Werneck falou mais uma vez sobre gravidez real com as suas seguidoras

Tatá Werneck, que está grávida de 3 meses da primeira filha, fruto do relacionamento com Rafa Vitti, tem compartilhado suas experiências, dúvidas e desabafos desta fase nas suas redes sociais, com o seu jeito único e divertido.

Mesmo passando por várias complicações durante toda a gravidez e precisando ficar muito de repouso, por conta da hiperêmese gravídica, ela escolheu não esconder as questões difíceis com o público. No Twitter, uma seguidora elogiou a atitude de Tatá, por mostrar como está sendo realmente a maternidade e falou sobre a identificação com a situação.

Em resposta à seguidora, a humorista contou que tem ficado MUITO em casa, repousando, já que tem passado mal. “Essa é a minha gravidez real”, escreveu a atriz.

Po eu acho que to postando demais hahaha eu fico em casa amor. Eu to há dois meses deitada. Eu saí umas 7 vezes fora ultra 🙂 fico na cama passando mal ❤️ essa é a minha gravidez real ❤️🙏 — Tata werneck (@Tatawerneck) April 19, 2019

Tatá aproveitou para tirar uma dúvida (bem recorrente das mamães) no Twitter.

Amigas ❤️ antigamente não podia pintar o cabelo mesmo depois de 3 meses. Agora me disseram que pode 🙂 tão sabendo disso? eu to c 7 cores no cabelo e um dedo perdido da última vez que fui pentear — Tata werneck (@Tatawerneck) April 19, 2019

Entenda melhor sobre tratamentos de cabelo durante a gravidez e amamentação aqui.