Tatá Werneck faz “ameaça” no Instagram a jogador que pisou em Neymar

Mexeu com Neymar, mexeu com Tatá Werneck! Nesta segunda-feira (02), na Rússia, o Brasil bateu o México por 2 x 0 e se classificou para as quartas de final desta Copa do Mundo 2018. Apesar da alegria com a vitória e, lógico, dos vários memes que esse jogo rendeu, nem todo mundo esqueceu de um episódio especialmente emblemático: o pisão do jogador mexicano Miguel Layún no menino Ney.

Leia Mais: Bruna Marquezine faz declaração de amor bem inusitada para Neymar

O momento, muito criticado nas redes sociais, recebeu várias reações de famosos. Bruna Marquezine, por exemplo, namorada do jogador eleito pela FIFA melhor em campo, mandou um: “Não encosta no meu namorado”, parafraseando a versão “clean” da música da Ludmilla, “Não Encosta”.

Porém, foi de Tatá Werneck o comentário mais contundente. A atriz foi ao perfil no Instagram do jogador do time adversário e ameaçou:

“Você pisou no pé de um jogador recém-operado? Com todo respeito ao seu país e ao seu time, mas um país inteiro viu a sua maldade. Não passe pelo Itanhangá“, brincou ela, se referindo ao bairro onde mora no Rio de Janeiro.

A frase, instantaneamente, se tornou icônica:

NÃO PASSE PELO ITANHANGA pic.twitter.com/N5bn4bqdxT — rod (@rodpocket) July 2, 2018

Conhecendo o histórico da humorista que já nos presenteou com pérolas atemporais como “Roxanne” e “Advogada Americana”, o comentário foi sério, mas também foi brincadeira. 🙂