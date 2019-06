Tatá Werneck rebate comediante que fez piada tosca com a gravidez dela

Tatá Werneck não ficou contente com um comentário desnecessário feito pelo humorista Murilo Couto, integrante do programa ‘The Noite‘, de Danilo Gentili, do SBT.

O comentário foi feito em uma imagem postada na conta pessoal do Instagram de Tatá em que ela mostra o crescimento de sua barriga da gestação. Alguns artistas escreveram felicitações para a atriz, mas Murilo quis fazer uma piada que não caiu bem.

Ele escreveu: “Eu sei que é a linda imagem de uma mãe. Mas tá parecendo muito meu pai”. Tatá rapidamente retrucou, dizendo: “Nesse caso estou gerando uma vida. E seu pai provavelmente perdendo a dele. Força”.

Mais de 500 comentários em resposta ao de Murilo surgiram. Alguns usuários acharam a atitude de Tatá grosseira, enquanto grande parte apoiou a posição da humorista.

Comentários de Tatá Werneck e Murilo Couto em publicação dela no Instagram. Comentários de Tatá Werneck e Murilo Couto em publicação dela no Instagram.

A declaração de Murilo é problemática já que reforça o esteriótipo de que toda pessoa que trabalha com o humor deve aceitar qualquer tipo de “brincadeira”. Tatá tem levado muito a sério sua gravidez e inclusive já falou sobre a hiperêmese gravídica, uma complicação na gravidez pela qual ela está passando.