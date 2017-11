16 curiosidades sobre o misterioso novo namorado da Taylor Swift

O esperado novo álbum de Taylor Swift será lançado nesta sexta-feira (10). Se o primeiro single “Look What You Made Me Do” era sobre as “tretas” da cantora com Kanye West, Katy Perry e Kim Kardashian, as outras músicas divulgadas era, digamos, mais românticas. Sim, Tay Tay está apaixonada!

E, em”Call It What You Want”, “Gorgeous” e “Ready For It”, ela está cantando isso para todo mundo ouvir. Apesar dela nunca ter confirmado um novo romance, as letras das canções não mentem e, bem, a imprensa estrangeira já descobriu quem é o muso inspirador da artista: o britânico Joe Alwyn.

Por isso, colocamos nossos óculos de “xéroque holmes” e resolvemos descobrir alguns dos segredos do ator que preencheu o ~blank space~ da Taylor Swift.

Vem ver!

1. O nome real dele é Joseph Matthew Alwyn.

2. Joe é pisciano, nascido em 21 de fevereiro.

3. Ele nasceu em Londres, em 1991.

4. A paixão por filmes e atuação veio do pai, Richard Alwyn, que é diretor de documentários, e da mãe, Elizabeth Alwyn, colunista e psicoterapeuta.

5. O primeiro filme dele é de 2016 e se chama “A Longa Caminhada de Billy Linn”, no qual ele é o personagem principal e contracenou com Kristen Stewart e Vin Diesel.

6. O ator também tem uma pequena carreira de modelo. Inclusive, fez uma sessão de fotos com Gigi Hadid, muitos acreditam que por meio da modelo que ele conheceu Taylor.

7. Ele é o rosto principal da “Ascension”, campanha masculina da primavera 2018 da Prada.

In comprehension. #PradaSS18 begins with #PradaAscension a new menswear chapter in #Prada365 Featuring #JoeAlwyn. See the #PradaSS18 campaign via link in bio. A post shared by Prada (@prada) on Nov 8, 2017 at 4:03am PST

8. Ele ainda usa iPod.

–

9. O relacionamento dele com a cantora era segredo apenas para mídia, os amigos e familiares dos dois sabiam que os dois estavam juntos desde o inicio.

10. Ele estudou na Universidade de Bristol.

11. O ator morava com os pais até no começo do namoro com Taylor.

12. Alwyn tem dois irmãos mais novos, Patrick e Thomas.

13. Mesmo com certa fama, Joe prefere andar de ônibus em Londres.

14. Ele é fã de “Crepúsculo”, segundo Kristen Stewart revelou em uma entrevista com Alwyn para a revista “People”.

15. O próximo filme dele se chama “The Favourite” com Emma Stone e Nicholas Hoult, com lançamento marcado para 2018.

16.Ed Sheeran aprova Joe Alwyn como namorado da compositora.