Teaser e dia de estreia da 3ª temporada de La Casa de Papel são divulgados

“La Casa de Papel” volta em breve com a aguardadíssima terceira temporada e a Netflix acaba de divulgar o primeiro teaser – que é um trailer curtinho – e a data de estreia desse retorno.

No vídeo podemos ver os personagens curtindo suas férias depois de terem conseguido escapar da polícia no roubo à Casa da Moeda. Mas a boa vida está prestes a acabar.

Será que um novo roubo vai acontecer? Ainda não se sabe, mas uma das cenas mostra um grupo de militares chegando à ilha paradisíaca em que Tóquio e Rio estão escondidos. Pode ser que o grupo seja capturado dessa vez – ou parte dele.

Noutras cenas, vemos o que já era esperado: Raquel e o Professor continuam em clima de romance e Denver e Monica também seguem firmes, após o nascimento do bebê que ela estava esperando.

A nova temporada conta com oito episódios e estreia no dia 19 de julho. Confira o teaser e as fotos divulgadas pela Netflix:

