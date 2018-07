Tem brasileiro na lista das 20 celebridades mais bem pagas de 2018

Todos os anos a revista Forbes lista quem são as celebridades mais bem pagas do show business mundial. A gente sabe que os famosos ganham muito dinheiro, mas às vezes não dá nem para imaginar o quanto. Entre cachês, lucros de empresas e prêmios, as cifras chegam quase na casa dos 300 milhões de dólares, uau.

A lista deste ano tem apenas quatro mulheres e 16 homens. A cantora Katy Perry está na 19ª posição, tendo faturado 83 milhões de dólares. A apresentadora Ellen DeGeneres está em 15º lugar, com 87,5 milhões de dólares faturados nos últimos 12 meses.

No 4º lugar está Judy Sheindlin, que é muito famosa nos EUA como Judge Judy, ou Juíza Judy – ela teve um programa de TV por 22 anos, e no último ano faturou 147 milhões. Nada mau! Em 3º lugar, Kylie Jenner, com US$ 166,5 milhões.

Outra curiosidade é que na lista das 20 celebridades mais bem pagas do último ano, há um brasileiro. Não é difícil acertar quem é: o jogador de futebol Neymar, que não ganhou o hexa, mas ganhou 90 milhões de dólares nos últimos 12 meses. Ele está empatado com o radialista Howard Stern.

Veja a lista completa das 20 celebridades mais bem pagas do último ano – e veja se você conhece quem está em primeiro lugar!

20 – Robert Downey Jr. – Ator – US$ 81 milhões

19 – Katy Perry – Cantora – US$ 83 milhões

18 – Rush Limbaugh – Radialista – US$ 84,5 milhões

17 – LeBron James – Atleta – US$ 85,5 milhões

16 – James Patterson – Escritor – US$ 86 milhões

15 – Ellen DeGeneres – Apresentadora – US$ 87,5 milhões

13 (empate) – Howard Stern – Radialista – US$ 90 milhões

13 (empate) – Neymar – Atleta – US$ 90 milhões

12 – Conor McGregor – Atleta – US$ 99 milhões

11 – Bruno Mars – Músico – US$ 100 milhões

10 – Cristiano Ronaldo – Atleta – US$ 108 milhões

9 – Ed Sheeran – Músico – US$ 110 milhões

8 – Lionel Messi – Atleta – US$ 111 milhões

7 – Coldplay – Músicos – US$ 115,5 milhões

6 – U2 – Músicos – US$ 118 milhões

5 – Dwayne “The Rock” Johnson – Ator – US$ 124 milhões

4 – Judy Sheindlin – Juíza e apresentadora – US$ 147 milhões

3 – Kylie Jenner – Empresária – US$ 166,5 milhões

2 – George Clooney – Ator – US$ 239 milhões

1 – Floyd Mayweather – Atleta – US$ 285 milhões