Temos uma nova treta para acompanhar no ‘MasterChef Brasil’

Essa edição do ‘MasterChef Brasil‘ está mais polarizada que as discussões de família. Helton e Juliana N se firmaram como grandes rivais nessa atual temporada do reality culinário, e a cada programa ganhavam mais espaço com suas brigas infantis e conflitos bobos. Porém, no programa exibido nesse último domingo (14), uma nova dupla arranjou confusão e até mesmo ofuscou nossos brigões favoritos: dessa vez, a desavença veio com Haila e Lorena. A gente explica tudo!

A confusão começou já na prova em grupo, em que cada uma liderou um time diferente. Após selecionarem os membros de cada equipe, Ana Paula Padrão comunicou às moças uma pequena reviravolta: as lideranças seriam trocadas e cada uma ia competir no time escolhido pela outra. O objetivo era fazer um bolo de casamento, e rolou uma guerra fria a ponto de um grupo pegar toda a decoração disponível.

O bolo de creme de pistache com frutas vermelhas e brigadeiro branco conquistou 33 dos 40 votos dos convidados – e por isso garantiu a VITÓRIA da equipe vermelha na prova em equipes! ❤ Quem aí também ficou com água na boca pra provar essa sobremesa? 😋#MasterChefBR pic.twitter.com/PNSI6zdDuA — MasterChef Brasil (@masterchefbr) July 15, 2019

Ao final da prova, o bolo de Haila quase desmontou diante dos casais que avaliariam o resultado, e isso com certeza levaria seu time à derrota… porém o que valia era o gosto mesmo, e a guerreira conseguiu a vitória. Lorena, por outro lado, ficou bem incomodada por perder para um bolo prestes a ser demolido.

Na prova de eliminação, Haila precisou escolher peixes para seus adversários cozinharem, e fez questão de colocar o mais difícil para Lorena. Novamente ouriçada, a participante chegou a chorar nos depoimentos por causa do ataque da colega. Durante o programa, Haila foi mudando o discurso para as câmeras e passou a dizer que o peixe de Lorena era o mais fácil, mas aí já era tarde…

Quando Lorena se salvou da eliminação, foi recebida um longo abraço de Haila. Entretanto, a sobrevivente não conseguiu disfarçar o incômodo com a presença de sua algoz, e podemos esperar um desdobramento legal disso aí. É bom Helton e Juliana N ficarem espertos, ou serão ofuscados no reality!

–

A eliminação da semana foi de Eduardo M, que optou por fazer um ceviche muito do sem graça para os chefs. Por ter usado ingredientes errados, seu molho ficou parecendo uma água suja e isso bastou para que ele fosse retirado do reality. Vamos ver agora quem será o próximo, e quais tretas aguardam a gente.