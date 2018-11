Tentaram “derrubar” a Maisa Silva DE NOVO, mas ela mostrou que é melhor

Ai, até quando, sabe? No fim de semana, Maisa Silva foi curtir a praia com algumas amigas e, como QUALQUER PESSOA COM INSTAGRAM, resolveu compartilhar uma foto do momento com os seguidores dela. Infelizmente, precisou lidar com toda uma sorte de comentários idiotas.

Um dos mais graves, que fazia alusão a um meme de muito mau gosto com referência ao crime de pedofilia, recebeu uma resposta muito bem dada pela apresentadora e atriz no Twitter. Mas não foi só isso, claro que não, o ser humano sempre consegue surpreender para o lado ruim da coisa, não é mesmo?!

Começaram a chamá-la de “gorda”, o que, convenhamos, não é nenhum xingamento, e é aí que a inteligência da Maisa se mostra maior do que a dessa galera que perde tempo insultando ela. “Paga minha lipo ou minha nutri ou surta bebê porque eu tô mó gata”, respondeu ela para uma seguidora.

Ah, e foi além e ainda mandou esse textão maravilhoso de brinde:

“Mano, eu fico mal porque imagina outras meninas como se sentem ao ver alguém me chamar de gorda? Meu biotipo não é de magrela mas eu não estou gorda, tá ligado? Povo é sem noção. O problema é que o corpo das mulheres nunca vai estar ok. Se ela for magra ela vai ser ‘doente’ ‘anoréxica’, se ela for gorda, vai ser ‘obesa’ e se ela for musculosa vai ser ‘masculina demais’. Só que, mano, o corpo ‘daora’ é o corpo em que você é feliz e ponto! Que saco, não cobrem isso!”