Terceira temporada de ‘True Detective’ é confirmada pela HBO

Os fãs de “True Detective” já podem comemorar! A HBO confirmou que vai mesmo rolar a terceira temporada da série, segundo informações da Entertainment Weekly.

De acordo com a publicação, a emissora reafirmou que Mahershala Ali, vencedor do Oscar por “Moonlight – A Luz do Luar”, interpretará o protagonista da nova fase. Ele será Wayne Hays, um detetive da polícia estadual do Arkansas.

Além disso, a HBO abriu o jogo e contou um pouquinho sobre o que vem por aí. A trama central vai girar em torno de um crime que acontece nas montanhas Ozarks, que ficam entre os estados do Arkansas, Missouri e Oklahoma, nos Estados Unidos. Um grande mistério se estenderá por décadas e a história será dividida em três fases.

O roteiro ficará por conta de Nic Pizzolatto, criador da série, e o quarto episódio será produzido em parceria com David Milch. Por enquanto, ainda não se sabe quantos episódios terá a terceira temporada e nem quando eles chegarão às telinhas.

A primeira temporada de “True Detective”, com Matthew McConaughey e Woody Harrelson, foi um sucesso. Apesar disso, o segundo ano, com Rachel McAdams, Colin Farrell e Vince Vaughn, não foi tão bem recebido pelo público e pela crítica. Será que os próximos episódios conquistarão os fãs? Já estamos ansiosas!