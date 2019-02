Quem diria que o Jogo da Discórdia realizado pelo BBB19 conseguiria, enfim, causar uma treta entre os participantes do Big Brother Brasil? Durante a dinâmica, Paula afirmou que Tereza não tinha capacidade de ganhar o programa porque era chata demais… e isso pegou muito mal pra sister.

Assim que acabou a brincadeira, as duas tiveram uma pequena discussão a respeito da justificativa de Paula, que colocou a opinião sobre Tereza como algo em comum em toda a casa. “Pesado demais”, discutiu Tereza sobre o comentário. Já Paula retrucou dizendo que Tereza fica grilada com tudo.

Tereza deixou a discussão pra trás e foi chorar na varanda da casa. Ela acabou sendo consolada por Rodrigo. Após um tempo, Paula chamou Tereza para as duas se acertarem, e a sister pediu desculpas pelas palavras que magoaram a pernambucana. “Eu gosto de você, não tinha o que falar e falei isso”, explicou.

Após o pedido de desculpas, as duas se acertaram, certo? Não tanto. Logo depois Paula foi conversar com Hariany, e as duas concordaram que a postura de Tereza é de “vitimismo”.