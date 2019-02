Correria nessa manhã de terça-feira (19) dentro da casa do BBB19. Nesse dia de muita tensão, Tereza surpreendeu os colegas de confinamento ao passar mal durante o café da manhã.

Tereza se sentiu um mal-estar e vomitou no chão da cozinha. Para evitar uma confusão maior, Gabriela auxiliou sua colega de confinamento, segurando seus cabelos para que não sujassem. Os demais brothers se prontificaram a buscar itens de limpeza para cuidar do chão da cozinha.

Enquanto tentavam socorrer Tereza, os brothers começaram a cogitar hipóteses sobre o que poderia ter acontecido. No fim, imaginaram que pode ter sido o estresse, afinal Tereza encara seu primeiro paredão hoje.

Tereza foi atendida pela produção do programa e contou que teve problema de pressão alta. Já medicada, a sister revelou que ainda passará mais uma vez pelos médicos do programa. Tereza encara seu primeiro paredão essa noite ao lado de Maycon e Rodrigo. Um deles dirá adeus ao sonho de ganhar o prêmio do BBB19.