Terry Crews dá a entender que ‘As Branquelas 2’ está sendo produzido

Segura o poodle porque Terry Crews, o eterno Latrell Spencer, mexeu em um campo delicado para os fãs de “As Branquelas”. Em um bate-papo durante o programa “Watch What Happens Live with Andy Cohen”, o ator deu indícios de que uma continuação do filme está finalmente sendo produzida.

O grande momento da revelação aconteceu quando uma fã perguntou a Terry sobre a produção. “Você sabe de alguma coisa sobre a sequência de ‘As Branquelas’ que os irmãos Wayans continuam falando sobre?”, questionou a telespectadora por ligação.

Rapidamente, o ator respondeu e arrancou gritos empolgados do público com a afirmação de que possivelmente o longa já esteja em produção. “Na verdade, eu estive com Sean e ele estava tipo ‘Cara, nós estamos fazendo isso. A gente está fazendo isso acontecer'”.

Tão empolgado quanto Terry, o apresentador deixou claro que acredita que essa continuação será um verdadeiro blockbuster. A resposta do ator, para variar, foi cheia de bom humor e lembrou há quanto tempo o filme faz sucesso. “Há 15 anos. Esse mês, faz 15 anos que eu estou me mantendo em forma para esse filme. Então, por favor!”, brincou Terry com uma súplica para as câmeras.

Confira o momento: