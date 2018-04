Quem não assiste ao ‘BBB18‘ e fica imaginando “o que eu faria se tivesse entrado na casa?“. Ficamos viajando em mil possibilidades, se faríamos sucesso, se arranjaríamos um casinho na casa. Como entrar no programa é algo… bem… um pouco difícil de acontecer, podemos nos contentar apenas com a imaginação ou com essa brincadeira abaixo.

Preparamos um teste de comportamento e, se baseando nas suas respostas e no que aconteceu na atual temporada do ‘BBB18’, podemos dizer o quão longe você chegaria na competição.