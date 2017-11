Teste: a qual série da Netflix você deve começar a assistir agora

Muitas séries são verdadeiras joias e várias delas podem ser encontradas na Netflix. Com o rodízio do que entra e sai a cada mês, o catálogo do serviço de streaming se atualiza constantemente e fica sempre com títulos aclamados.

Como a vida é curta e as séries oferecidas são muitas, nós vamos te ajudar a acabar com as dúvidas em sua próxima escolha. Responda o teste a seguir, confira qual das produções mais combina com você e se prepare para a maratona!

Veja mais: As 10 melhores séries de 2017 (até o momento) para você assistir