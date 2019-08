Thais Carla retoma questão de gordofobia médica ao denunciar nutricionista

View this post on Instagram

GRANDE DIAA meu povooo! Hoje acordei com uma notícia maravilhosa: a Justiça concedeu uma liminar garantindo meus direitos contra uma nutricionista baiana que fez postagem pejorativa utilizando minha imagem sem autorização. A ré deve excluir o post das suas redes sociais, sob pena de multa diária no valor de R$ 300. Com a decisão inicial, o Judiciário entendeu que tive prejuízo imediato por conta da postagem da ré, que não terá seu nome divulgado por recomendação dos meus advogados (@abreuebittencourt). "Com a liminar deferida, conseguimos demonstrar o dano existente no processo", explica a advogada Janaína Abreu (@janainababreu). A ação foi protocolada como indenizatória por “perdas e danos” e danos morais. O advogado Ives Bittencourt (@ivesbittencourt), que também acompanha o meu caso, esclarece que o processo segue o rito formal. "Começamos muito bem. Teremos audiência de conciliação, já designada, e audiência de instrução e julgamento, caso seja necessário para que sejam esclarecidos todos os fatos. Agora, estamos torcendo para que a sentença definitiva siga a mesma linha da medida liminar", afirma. Estou muuuuuuito feliz com essa decisão da Justiça – que reconheceu a violação dos meus direitos pessoais. Espero que, na Sentença final, entendam que os danos vão além da não-autorização do uso de imagem, mas também envolvem todo o meu trabalho, carreira e trajetória. Resolvi compartilhar isso desde já com vocês porque sei que esse processo pode inspirar não só pessoas gordas que são vítimas de postagens pejorativas, como eu, mas também outras vítimas de ódio e invisibilização na internet. Ou seja, vamos ajudar muitas pessoas: denunciem! Um agradecimento especial à minha amiga Naiana Ribeiro (@itsnaiana), que é jornalista e militante contra a gordofobia, pelo apoio e indicação. Ela, inclusive, me convenceu a entrar com esse processo justamente para diminuir a sensação de impunidade das pessoas na web. . Filtro usado na foto da minha amiga: @gordaroupa