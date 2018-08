Thalita Carauta, a Gorete de ‘Segundo Sol’, se assume lésbica

No dia 29 de agosto é comemorado o Dia da Visibilidade Lésbica no Brasil e durante todo o mês as mulheres homossexuais se mobilizam em torno da representatividade e da luta por respeito.

Nesse contexto, a atriz Thalita Carauta – que interpreta a Gorete de “Segundo Sol” resolveu assumir-se lésbica de uma maneira bem singela. Através do Instagram, ela postou uma selfie com as cores do arco-íris e apenas escreveu “Eu ✋🏾 #visibilidadelesbica”.

Depois da revelação, não demorou para que os colegas de novela a apoiassem. “Nossa bandeira é só amor”, comentou Luis Lobianco – que é assumidamente gay e faz par romântico com Thalita em “Segundo Sol”. Nanda Costa – que também assumiu-se lésbica recentemente – e Giovanna Antonelli enviaram corações.