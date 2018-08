The Big Bang Theory deve terminar após a próxima temporada

–

A trajetória de Sheldon, Leonard, Penny, Howard, Raj, Amy e Bernadette chegará ao fim no ano que vem. Os produtores da Warner Bros. Television anunciaram hoje, 22, que a 12a temporada de The Big Bang Theory será a última.

A série, que foi ao ar pela primeira vez em 2007, foi extremamente popular ao longo dos anos e venceu 10 troféus do Emmy, a principal premiação da TV, à qual foram indicados 52 vezes. Quando chegar ao fim, TBBT será a mais longa comédia multi-câmeras (basicamente, quando existe uma plateia nas gravações) da história, somando 279 episódios.

“Somos eternamente gratos aos nossos fãs pelo apoio à The Big Bang Theory durante as últimas 12 temporadas. Nós, juntamente ao elenco, escritores e equipe, estamos extremamente agradecidos pelo sucesso do show e pelo objetivo de entregar a temporada final, e o final da série, que trará The Big Bang Theory para um desfecho criativo épico”, a Warner Bros. e a Chuck Lorre Productions disseram em uma declaração.

No ano passado, os atores Kaley Cuoco (Penny), Jim Parsons (Sheldon), Johnny Galecki (Leonard), Simon Helberg (Howard) e Kunal Nayyar (Raj) diminuíram seus salários para que Mayim Bialik (Amy) e Melissa Rauch (Bernadette) pudessem ganhar um aumento.

Quem quiser, pode continuar com um gostinho de TBBT com o seriado Young Sheldon, spin-off que conta a infância do físico teórico. A segunda temporada estreia em 24 de setembro.

O último episódio de The Big Bang Theory deve ir ao ar em maio de 2019.