‘The Crown’: Trailer da segunda temporada exibe tempo de mudanças

Quando a Netflix divulgou o primeiro trailer da próxima temporada de “The Crown”, já dava para ver que o retorno da série valeria a espera. Agora, com a divulgação do novo vídeo promocional, o serviço de streaming deixa o público com ainda mais expectativas.

A segunda temporada se passa no fim da Segunda Guerra Mundial e mostra que as mudanças são a ordem da vez. Ela testemunha o fim da idade da deferência e adianta a era revolucionária da década de 1960.

Os novos acontecimentos contemplarão os anos de 1956 a 1964, quando a Rainha Elizabeth II (Claire Foy) precisa enfrentar questões políticas e familiares enquanto o Rei Philip (Matt Smith) está em uma viagem.

Esses dez episódios serão os últimos de Claire Foy e Matt Smith. Nas temporadas 3 e 4 da produção, que acontecerão décadas mais tarde, novos atores assumirão os papéis. A estrela Olivia Colman será a próxima rainha, mas ainda não há informações sobre os demais integrantes do futuro elenco.

A primeira fase de “The Crown” está disponível na íntegra na Netflix. Os episódios da segunda temporada chegarão à plataforma globalmente em 8 de dezembro.