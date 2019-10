“The Marvelous Mrs. Maisel”: como assistir à série vencedora do Emmy 2018

A série “The Marvelous Mrs. Maisel“ foi uma das grandes vencedoras do Emmy 2018. Indicada em 14 categorias, a produção faturou sete troféus – incluindo melhor atriz em uma série de comédia, para Rachel Brosnahan, melhor atriz coadjuvante para Alex Borstein, roteiro e direção para Amy Sherman-Palladino (a mesma criadora de “Gilmore Girls“) e o prêmio máximo da categoria: Melhor Série de Comédia.

A série estreou em março de 2017 e já havia ganhado grande destaque no Globo de Ouro. Conta a história de Miriam “Midge” Maisel, que, na Nova York dos anos 1950, foi criada para ser a esposa perfeita, mãe de família e anfitriã da alta sociedade. Tudo muda quando ela é abandonada pelo marido e, sem querer, descobre um grande talento: ser comediante de stand-up.

A série é classificada como uma “dramédia”, ou seja, tem seus momentos emocionantes e também momentos engraçados. A atriz Rachel Brosnaham, que dá vida à personagem título, é de fato um grande destaque na série. Vale também observar a boa caracterização dos cenários e roupas dos anos 1950, e os diálogos afiadíssimos, especialmente na relação de Midge com a mãe dela, uma mulher da alta classe que faz lembrar de Emily, a matriarca da família Gilmore.

Como assistir

“The Marvelous Mrs. Maisel” não está disponível na Netflix – e provavelmente nunca estará, pois é uma produção original da Amazon Prime Video. Esse é o serviço de streaming da gigante Amazon, e pode ser assinado no Brasil. Basta acessar o site do Amazon Prime Video e assinar o serviço. A série está disponível na íntegra, com áudio em inglês e legendas em português. A segunda temporada deve estrear ainda em 2018.

Divirta-se!