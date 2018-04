Nesse domingo (1), a Rede Globo admitiu que cometeu um erro na contagem de votos do “The Voice Kids”. A emissora havia anunciado que Mariah Yohana e Talita Cipriano tiveram 45% dos votos cada, o que fez com que Mariah fosse eliminada, já que que Talita havia sido escolhida como favorita por Carlinhos Brown.

Só que, caso a porcentagem de votos não tivesse sido arredondada, Mariah estaria em vantagem. “Numa análise mais detalhada sobre as casas decimais da apuração dos votos, notou-se que, sem o arredondamento, Mariah Yohana teria permanecido na competição, com uma pequena vantagem de 45,05% dos votos, contra 44,82% de Talita Cipriano”, admitiu a Globo em nota oficial.

Com isso, tanto Mariah quanto Talita avançam para a final do “The Voice Kids”. Eduarda Brasil e Neto Junqueira também continuam na disputa e o vencedor será escolhido no próximo domingo.