‘The Witcher’: candidata da Netflix a nova ‘Game of Thrones’ ganha trailer

“Game of Thrones” tornou-se uma das séries mais grandiosas de todos os tempos, e disso ninguém discorda. Com audiência astronômica, uma enorme base de fãs e recorde de indicações ao Emmy, GoT rendeu muito dinheiro e prestígio à HBO.

Ao tornar-se um fenômeno, a série mostrou que há espaço na TV para tramas que envolvem cenário medieval e misticismo, com direito a batalhas épicas. Agora, com o fim de “Game of Thrones”, os antigos e os novos fãs desse gênero estão órfãos. Por mais que o spin-off “House of the Dragon” tenha sido confirmado, ele não vai estrear tão cedo. Nessa quinta-feira (31), estivemos no HBO Upfront – evento organizado pela emissora para falar das novidades – e tivemos a confirmação de essa nova série não vai estrear em 2020.

Dito isso, é justo apontar que “The Witcher” é uma aposta da Netflix para atrair o enorme público órfão de “Game of Thrones”. Baseado em best-sellers de fantasia, “The Witcher” é um conto épico de destino e família, centrado no famoso caçador de monstros Geralt de Rivia – interpretado por Henry Cavill, o mais recente Super-Homem dos cinemas. A trama tem cenário medieval e é ambientada no mundo do Continente, onde humanos, elfos, bruxos, gnomos e monstros lutam para sobreviver e prosperar e onde o bem e o mal não são facilmente identificados.

Com estreia prevista para 20 de dezembro, a primeira temporada tem oito episódios. O universo de “The Witcher” já foi adaptado para os games e conta com uma base de fãs considerável. Mesmo assim, a grandiosidade da produção da série deixa claro que a Netflix visa atingir também o público leigo, tal qual GoT. Será que vem hit por aí?

O trailer completo de “The Witcher” acaba de ser lançado. Confira: