‘This is Us’: trailer da 4ª temporada mostra personagens inéditos na série

Como já havíamos adiantado, a série de drama “This is Us” foi renovada para mais três temporadas, e o trailer da quarta parte da história foi divulgado neste sábado (31), deixando todo mundo com aquela pulguinha atrás da orelha típica da trama.

O teaser (em inglês) começa com uma conversa entre Rebecca (Mandy Moore) e Jack (Milo Ventimiglia), na qual ela fala para ele sobre o quanto é estranho quando um desconhecido entra na sua vida e a transforma completamente. Na sequência, uma série de rostos, novos e completamente desconhecidos, passa a aparecer nas cenas, marcadas pela frase “Se você sabe o que está por vir, você não conhece a gente”, que surge na tela.

“This is Us”, disponível no Brasil através do serviço de streaming Amazon Prime Video, retorna às TVs americanas em 24 de setembro, mas ainda não há data de estreia da quarta temporada por aqui.

Assista ao trailer completo: