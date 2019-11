Tiago Iorc está apaixonado. O vencedor do Grammy Latino de Melhor Canção em Língua Portuguesa (Desconstrução) desfilou pelo tapete vermelho ao lado da escritora, terapeuta e astróloga Duda Rodrigues. Há três anos que ele não circulava abertamente com ninguém, desde que terminou com Isabelle Drummond. Afastado do meio musical por um ano e meio, ele ressurgiu com toda força há seis meses.

O casal posou para fotos ontem (14) durante a cerimônia do Grammy Latino, em Las Vegas.

