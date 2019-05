Tiago Iorc deve ser o primeiro artista no retorno do ‘Acústico MTV’

O retorno do ‘Acústico MTV‘ é real e já temos o nome da primeira atração do programa: Tiago Iorc. O nome do cantor foi confirmado pelo jornalista Flávio Ricco para o UOL.

O programa musical, transmitido pelo antigo canal MTV, era um hit entre os fãs da época. A versão brasileira do ‘Unplugged‘, dos Estados Unidos, teve sua última edição em 2011.

Grandes nomes da música nacional já mostraram os rostinhos (e a voz) no ‘Acústico’. Legião Urbana, Titãs, Kid Abelha, Cássia Eller e Lulu Santos são exemplos.

Além da gravação deste piloto (ou comeback, mais precisamente), que começa no segundo semestre deste ano, as filmagens ainda serão acompanhadas de CD/DVD.

Por onde andava Iorc?

Tiago Iorc “sumiu” do mapa nos últimos 16 meses e voltou há pouco tempo com um álbum inédito – e visual, com videoclipes para todas as faixas – intitulado ‘Reconstrução‘.

Seu trabalho de estúdio bateu recordes de streaming e ficou entre o Top 50 do Spotify Brasil. Este é um momento propício para a carreira do cantor, que além do retorno positivo de seu álbum, participará de um dos programas musicais mais populares da geração dos anos 1990.