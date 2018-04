Estamos na reta final do ‘BBB18‘, mas se você perceber ainda tem muita gente dentro da casa. Assim, a produção do programa preparou uma semana especial com DUAS eliminações no lugar de uma só, pra ver se assim o sofá fica um pouco mais confortável para os brothers restantes.

Esse especial bota-fora especial vai começar já na próxima quinta-feira (5), com uma prova do líder em que todo mundo poderá participar. Depois do desafio (que será rápido, ou seja, nada de resistência), já vai rolar uma formação de paredão. No mesmo dia da prova!

Os dois emparedados descobrirão o resultado só no próximo domingo (8), quando Tiago Leifert anunciará quem sai e já fará uma nova prova do líder. Decidida a liderança, já teremos uma outra formação de paredão, com saída prevista para a próxima terça-feira (10). Que correria.

A porta de saída da casa mais vigiada do Brasil vai funcionar bastante nessa próxima semana, não é?