A exibição do final do ‘BBB18‘ trouxe uma surpresa que ninguém poderia imaginar. Nos últimos meses o ‘BBB18’ aconteceu não só na Globo, mas também em outros canais que repercutiram o programa e debateram os acontecimentos. A produção do reality decidiu então homenagear os “vizinhos” com um VT todo especial.

Tiago Leifert fez um vídeo engraçado imitando Faustão, José Luiz Datena, Nelson Rubens e até João Kleber, numa vibe bem ‘Tá no Ar‘ do Marcelo Adnet. Todas as brincadeiras foram brincando com acontecimentos de dentro da casa, como a relação de Lucas e Jéssica que virou piada do ‘Teste de Fidelidade’. Ao final do quadro, o apresentador agradeceu não ter sido eliminado da Globo.

Mas a melhor parte veio quando o apresentador explicou a ausência de uma imitação de Sonia Abrão: quebrando totalmente o protocolo, o apresentador pediu para a apresentadora do ‘A Tarde é Sua’ que o tire de sua geladeirinha. Há alguns dias, a apresentadora colocou Leifert em seu eletrodoméstico como uma crítica à suposta baixa qualidade de seu desempenho à frente do BBB18. Pelo visto a indireta foi recebida, hein?