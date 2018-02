Durante a formação do paredão na noite de domingo (25), Tiago Leifert aproveitou a reunião de todos os participantes do programa na sala para mandar um recadinho, segundo ele “sem qualquer indireta para nenhum dos participantes” e sem relação com o jogo em si.

Leifert apenas pediu para que eles cuidassem melhor da própria saúde. Sem fazer referência a qualquer episódio recente, o apresentador contou apenas que a produção do ‘BBB‘ tem visto que alguns participantes andam negligenciando a própria saúde, e alertou que o reality é longo e desgastante.

Embora não tenha feito menção a qualquer fato, a “bronca” do apresentador foi uma alfinetada no comportamento de Jéssica e Ana Clara na Festa Funk. As duas beberam muito e protagonizaram episódios constrangedores: Ana Clara tomou uma bronca com seu pai por ter bebido demais e Jéssica chegou a desmaiar no sábado pela manhã.

Esses não são os únicos exemplos de falta de carinho pela própria saúde: Kaysar atualmente está com o pé machucado e Ana Clara (de novo ela) tem sido criticada pelo pai por causa das noites em claro que passa por decisão própria.