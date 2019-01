Um problema muito sério apareceu na casa do BBB19: de alguma forma, a produção do programa selecionou os participantes que roncam mais alto para participar da mesma edição, para o desespero daqueles que têm sono leve. As reuniões feitas pelos brothers pra resolver esse probleminha viraram até indiretinha do apresentador Tiago Leifert. Calma que a gente explica!

Boa parte do programa desta sexta-feira (18) foi para mostrar a CPI do Ronco, uma megaoperação em que os brothers debateram durante horas o que iriam fazer a respeito do ronco de Rodrigo. Isabella foi uma das principais críticas à poluição sonora noturna, e toda culpa caiu em cima do cientista social.

Após uma reunião longa no jardim, Rodrigo ficou tão constrangido que decidiu não dormir à noite. Resultado? O pessoal também não conseguiu dormir porque Gustavo faz tanto (ou mais) barulho que o acusado.

Durante a conversa ao vivo com os brothers, antes de liberá-los para a festa, Tiago Leifert avisou que no jardim foi colocado um totem para que eles decidissem qual seria o ritmo da música. “Como vocês gostam de assembleia, vão gostar de decidir o ritmo. Talvez fazendo uma reunião de horas no jardim ajude”, brincou o apresentador fazendo referência ao episódio da noite anterior. Os brothers apenas riram da indireta e seguiram para a festa.