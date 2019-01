Uma das grandes novidades dessa edição do Big Brother Brasil foi o superparedão, uma mega-berlinda com 14 brothers disputando a preferência do público. Com esse superparedão formado na última quinta-feira (17), ficou uma pequena dúvida no ar: o que vai ter no programa até a eliminação de terça-feira (22)? Bem, Tiago Leifert explicou o que estava faltando.

Domingo tradicionalmente é o dia de formação de paredão após um voto, então a Globo organizou para que exista uma votação neste próximo domingo (20). Segundo Tiago Leifert, acontecerá uma votação que, em paralelo ao superparedão, vai afetar a vida de três dos brothers moradores na casa. Infelizmente, essa foi a única informação dada pelo apresentador.

Vale lembrar que o BBB19 segue cheio dos misteriozinhos: não fazemos ideia ainda do que vai acontecer no andar superior da casa. O cômodo está interditado até o momento, mas Leifert (durante a apresentação da casa na semana passada) avisou que que seria algo especial.