Desde algumas temporadas de Big Brother Brasil atrás, a produção do programa tem o costume de promover um pequeno jogo da discórdia entre os brothers para colocar lenha na fogueira. Mesmo com pouco tempo, Tiago Leifert fez questão de realizar algumas rodadas de um jogo chamado “Confio & Desconfio“.

A prova era bem simples: as confinadas no Quarto dos 7 Desafios sorteavam um nome de brother e precisavam dizer se confiavam ou desconfiavam da pessoa. Após a explicação, a pessoa sorteada fazia um “direito de resposta” e tinha de falar o que pensava. Por motivos de destino, boa parte dos nomes sorteados foram de pessoas “confiáveis” para quem sorteava.

Paula declarou confiar em Vinícius, Hana em Isabella e todas confiam plenamente em Danrley. Entretanto, Hariany não teve tanta sorte assim e sorteou duas pessoas as quais não confiava: Tereza e Gustavo. Durante o direito de resposta, os dois também declararam desconfiança diante da sister.

Terminado o jogo, Tiago Leifert encerrou as comunicações e avisou ao público de casa que os desafios do quarto anexo continuariam no dia seguinte até o horário da eliminação. Será um dia bem longo para as confinadas.