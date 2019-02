A conexão de César Tralli com Rafa foi essencial para ele decidir ser pai

Tici Pinheiro está esperando sua segunda filha, que já tem até nome escolhido com muito carinho pela sua primogênita. A apresentadora revelou nesta terça (19) uma parte importante na decisão que ela e o marido, César Tralli, tomaram ao trazerem ao mundo um bebê para a família. E foi uma menina cheia de luz que acendeu o desejo do jornalista em querer ser papai de primeira viagem.

Com um relacionamento muito próximo, repleto de viagens em família e fotos nas redes sociais que mostram o carinho e união deles, Tici revelou que Rafinha Justus mexeu com os sentimentos do padrasto, fazendo com que ele confirmasse a intenção de ser papai.

“Ele é pai de primeira viagem e está superfeliz, apesar de falar que considera a Rafa como filha porque os dois têm uma ligação gostosa, convivem desde que ela tinha 4 anos. Foi pela Rafa que surgiu a vontade de ele ser pai porque não sabia como era”, contou Tici em entrevista para o UOL.

A apresentadora disse ainda que o marido é muito atencioso e adora dar uns agrados e presentinhos para as duas. “Ele me mima muito, não só porque estou grávida, mas sempre. É um supercompanheiro”.

Tici não pensa em largar o trabalho durante a gravidez, inclusive está com outro projeto na RecordTV, além do “Hoje Em Dia”. A rotina é puxada, mas a apresentadora diz que dá conta. “Com 11 anos de emissora, o ‘Troca de Esposas’ é um sonho realizado. Ser convidada para apresentar sozinha é como ter outro filho”.