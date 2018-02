Estamos com quase um mês de ‘BBB18‘ e temos um dado importante: você sabia que tem gente no programa até agora que não conseguiu aproveitar as deliciosas iguarias culinárias do programa?

Os membros do atual Time Amarelo, composto por Lucas, Patrícia, Breno, Jéssica, Mahmoud, Kaysar e Nayara, perderam mais uma vez a prova da comida da semana. O desafio envolveu um guindaste, mas a prova foi resolvida com facilidade pelos demais. Ao final da prova, eles sortearam a proteína da semana que foi a rabada.

Mesmo com as constantes mudanças promovidas por Tiago Leifert semanalmente, levando alguém do Tá com Nada para o Tá com Tudo e vice versa, alguns moradores estão no mesmo grupo desde o começo do reality. Caruso, por exemplo, só experimentou a comida do Tá com Nada quando rolou a punição coletiva de um dia. Já Breno, por outro lado, está desde o começo do programa se alimentando à base de arroz, feijão, proteína sorteada e goiabada.

Os resultados das provas da comida já estão afetando o peso dos brothers. Paula, que sempre esteve no Tá com Tudo, foi a sister que mais engordou no confinamento: 5,2 quilos em um mês. E Breno, que anda sofrendo na comida, foi o que mais perdeu peso: desde o começo do ‘BBB18’ ele já mandou embora 1,8kg.