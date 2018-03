Prova de Resistência no ‘BBB‘ não julga apenas a tal da resistência, as disputas promovidas pela produção exigem tanto energia física quanto concentração. E esse último foi o responsável pela eliminação do time de Ana Clara da Prova do Líder.

Assim que soou o cronômetro, Paula, Wagner, Gleici e Ana Clara começaram a colocar os itens no porta-malas. Por motivos de gerenciamento, os time acabou demorando demais na tarefa. Enquanto tentavam fechar a porta do carro, os brothers foram surpreendidos com a sirene do programa, indicando que eles haviam ultrapassado o tempo limite. No susto, Gleici até bateu a cabeça no porta-malas.

Assim, os quatro foram eliminados da prova e o time restante se dividiu em duas duplas: Viegas ficou com Breno enquanto Jéssica e Kaysar partiram para o outro automóvel. Agora a prova segue até que uma das duplas cometa um erro e seja eliminada. Além da liderança e da imunidade, a prova vale um dos carros.