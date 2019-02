Praticamente um coach do amor próprio, Maycon tem aproveitado sua mais recente solteirice no BBB19 para mostrar que está numa boa para todo mundo (principalmente para sua ex-affair).

Nesse final de tarde, por exemplo, o brother estava passando pela cozinha quando Paula lhe convidou para comer com as garotas. O problema era a companhia: Maycon percebeu que Paula estava com Hariany e Isabella, que no caso é a sua ex com quem rompeu relações sem querer conversar. Enquanto Paula insistia para que ele fosse comer com elas, Isabela fazia cara de “amiga, me ajuda a te ajudar, não quero comer com ele“.

Ignorando o pedido para sentar e comer, Maycon aproveitou para ficar se olhando no espelho. Paula perguntou sobre sua camisa, e o brother respondeu “Tô gato!”, se referindo a como ficou com a peça de roupa. Pelo visto, nada muda a inabalável autoestima de Maycon, o nosso vendedor de queijos favorito do Big Brother Brasil 19.

Para você entender a bagunça: após um termina-volta-termina-volta com Isabella, a relação dos dois chegou ao fim nessa manhã quando Maycon se recusou a conversar com Isabella no quarto do líder. A sister, que não é boba nem nada, percebeu atitudes infantis por parte de seu companheiro de confinamento e decidiu amarrar seu cavalo em outro lugar.