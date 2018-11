Todo moderno, Chay Suede muda visual e agora tem bigodinho sexy

Se “Segundo Sol”, novela das 9 da Globo que exibiu o último capítulo recentemente, teve algum mérito, com certeza, foi o de transformar Chay Suede, o intérprete do garoto de programa Ícaro, em unanimidade nacional.

Seja pelos bons trabalhos prestados (ele arrasou na interpretação), seja pelas váaaaarias cenas sem camisa, o ator deu o que falar durante toda a exibição do folhetim e é só o começo!

Com o fim das gravações, hora de dar uma mudada no visual e, bem, continuar na boca do povo… No Instagram, ao lado de Danilo Mesquita, o bonitinho compartilhou a mudança: corte raspadinho, quadradinho e arrematado por um bigodinho todo sexy, todo moderno, todo Freddie Mercury versão 2018.

O barbeiro Josyas, do salão JosyasBarberShop, na zona sul de São Paulo, foi o responsável pelo corte. “Novo projeto, novo visual”, publicou o profissional no Insta.

A gente amou!