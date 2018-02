Todos os 213 filmes e séries que vão sair da Netflix em março

Todo fim de mês sentimos a mesma dor no coração ao ver quais serão os filmes e séries que a Netflix vai retirar do catálogo, e, dessa vez, a tristeza é ainda maior. A plataforma de streaming deu uma facada em todo mundo e deve cortar 213 títulos entre longas e seriados.

“O Senhor dos Anéis – As Duas Torres“, a incrível série “Call the Midwife“, o clássico “Um Estranho No Ninho“, além de “Cinquenta Tons de Cinza” são algumas das maiores baixas.

Então, para você não perder tempo e maratonar uma última vez, nós separamos por dia a retirada dos filmes e séries.

Olha só o tamanho da lista!

1/3/2018

Um estranho no ninho

O Rei da Comédia

Amadeus

Olha quem Está Falando

Q & A – Sem Lei, Sem Justiça

Tempo de despertar

A Lei de Cada Dia

Cães de aluguel

Despertar de um Homem

Gilbert Grape – Aprendiz de Um Sonhador

O Estranho Mundo de Jack

Cobb

Na Trilha do Sol

North Star

Tempo de Matar

Trainspotting – Sem Limites

Anaconda

Dora, a aventureira – 32 episódios

Noriega – O Favorito de Deus

Gangues de Nova York

Jason X

O Senhor dos Anéis – As Duas Torres

Abaixo o Amor

Demolidor – O Homem Sem Medo

A Filha do Presidente

O libertino

Abc do amor

Hitch – Conselheiro Amoroso

O Albergue

O Galinho Chicken Little

Amigas com dinheiro

O Código Da Vinci

Sentinela

Appleseed: Ex Machina

Deu a Louca em Hollywood

Espíritos famintos

Margot e o Casamento

Max e a Vida Boa

O escafandro e a borboleta

Quando me apaixono

Senhores do crime

Hancock

Na mira do chefe

A proposta

A Salvação

A última tempestade

De Coração Partido

Trama internacional

Um Sonho de Amor

Uma Prova de Amor

72 Horas

A Incrível Jornada de Chris Fable

Dupla Implacável

A Hora da Escuridão

Cada um tem a Gêmea que Merece

Mouk – 30 episódios

Tainá – A Origem

As Palavras

Branded

Doutora Brinquedos: Temporada 1

Radio Rebel

Terapia do Sexo

UFO

Um Bom Partido

A Batalha do Ano

Afternoon Delight

Ao Redor do Bloco

Bella Vita

Brian Posehn: The Fartist

Cerro Torre

Chamada de emergência

Company of Heroes – O Filme

Filth

Libertador

Mandela – O Caminho para a Liberdade

Nebraska

Os reformados

Trapaça

Versos de um Crime

Walt nos Bastidores de Mary Poppins

A Ilha dos Dinossauros

A Vida Secreta de Zoe

Blaze e as Monster Machines – 20 episódios

Chef

Cultura Chapada

Fugly!

Get on Up

Blaze e as Monster Machines – 20 episódios

Chef

Cultura Chapada

Fugly!

Get on Up

Anjos da Guarda – 16 episódios

Bikes vs Cars

Gored

Jake e os Piratas da Terra do Nunca – 4ª Temporada

Sem Volta

Os Vingadores Unidos – 3ª Temporada

P.O.L.I.C.I.A – 13 episódios

2/3/2018

Ring espiral

Louis C.K.: Live at the Beacon Theater

O idioma do desejo

A Rainha da Noite

A Morte sob seus Pés

Competição em Shangai

Tazza: Uma Cartada Mortal

Time Lapse

3/3/2018

Patton – Rebelde ou Herói?

Um Conto De Natal

Arizona Nunca Mais

Top Gang 2! A Missão

Por Água Abaixo

Um canto de esperança

Seu Amor, Meu Destino

Beijando Jessica Stein

Eu, Robô

5/3/2018

O ABC da Morte 2

Hell and Back

8/3/2018

A Rede

O encantador de cavalos

Aquí Entre Nos

9/3/2018

Big Star: Nothing Can Hurt Me

Inside Llewyn Davis – Balada de um Homem Comum

Saindo do Armário

A Grande Aposta

10/3/2018

Super-Herói – O filme

Fuga Implacável

11/3/2018

Sombras da Noite

12/3/2018

Boyhood – Da Infância à Juventude

Invencível

Cinquenta Tons de Cinza

13/3/2018

Cidade de Deus: 10 Anos Depois

15/3/2018

The House of Cards Trilogy (BBC) – 12 episódios

O Grande Desafio

Os planetas – 8 episódios

Walking with Dinosaurs – 6 episódios

Walking with Dinosaurs: The Ballad of Big Al – 2 episódios

Wild South America – 6 episódios

The Blue Planet: A Natural History of the Oceans – 8 episódios

The Office (U.K.) – 14 episódios

Walking with Dinosaurs: Land of the Giants

Walking with Dinosaurs: The Giant Claw

Elephants: Spy in the Herd

Top Gear – 36 episódios

Walking with Dinosaurs: Sea Monsters – 3 episódios

Bears: Spy in the Woods

Cazuza – O tempo não para

Auschwitz: The Nazis and the Final Solution – 6 episódios

Charlie e Lola – 80 episódios

End Day

Hiroshima: BBC History of World War II

The Next Megaquake

Walking with Monsters: Life Before Dinosaurs – 3 episódios

Planeta Terra – 11 episódios

Robin Hood – 39 episódios

Terra dos cavalos – 26 episódios

Torchwood – 41 episódios

ALLAPOLOGIES TO KURT KOBAIN

Wallander – 12 episódios

Wild China – 6 episódios

Ancient Mega Tsunamis

Misfits – 37 episódios

Montezuma

Space Buddies – Uma Aventura no Espaço

Whitechapel – 18 episódios

Luther – 16 episódios

Hitler on Trial: The Truth Behind the Story

Larry Crowne – O amor está de volta

Santuário

Sem saída

Steve Jobs: Billion Dollar Hippy

Tom Papa Live in New York City

Wonders of the Universe – 4 episódios

Call the Midwife – 43 episódios

Diário de um Jovem Médico – 8 episódios

The Paradise – 16 episódios

Africa – 5 episódios

Beyoncé: Life Is But a Dream

Burton & Taylor

Craig Ferguson: I’m Here to Help

Sarah e o Pato – 26 episódios

Se Puder… Dirija!

Superheroes: A Never-Ending Battle – 3 episódios

The Last Days on Mars

Top Gear Festival: Sydney

Top of the Lake – 6 episódios

Tricked

David Beckham

Dolphins: Spy in the Pod – 2 episódios

Fleming: The Man Who Would Be Bond – 5 episódios

Happy Valley – 12 episódios

Life Story – 6 episódios

Mad Dog: Inside the Secret World of Muammar Gaddafi

Man on Mars: Mission to the Red Planet

Resistance

Secret Life of Babies

Space Racers – 25 episódios

Sugar Vs. Fat

The Musketeers – 30 episódios

The Passing Bells – 4 episódios

The World’s War: Forgotten Soldiers of the Empire – 2 episódios

Which Universe Are We In?

9 Seconds – Eternal Time – 7 episódios

Apontar, Fogo: O Exército e os Alunos de Iguala

Away & Back

Backstreet Boys: Show ‘Em What You’re Made Of

Gloria – Diva Suprema

Nazi Secret Files – 6 episódios(2015) Shark – 4 episódios

The Hunt – 8 episódios

Top Gear: Ambitious But Rubbish – 8 episódios

Touched by Auschwitz – 2 episódios

Wolf Hall – 7 episódios