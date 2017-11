Todos os filmes e séries que estreiam na Netflix em dezembro

Dezembro está chegando e a Netflix já entrou no clima de natal, soltando filmes, séries e temporadas superesperadas como a série alemã “Dark”, que lembra “Stranger Things” e “Mindhunter”, e conta a história de uma cidadezinha pacata onde todos se conhecem, mas as coisas mudam de figura com o desaparecimento de crianças e o surgimento de um assassino sádico.

Outra estreia muito aguardada é “Bright”, com o ator Will Smith. No filme, que se passa em um mundo cheio de espécies de contos de fadas, um policial humano (Will Smith) e o primeiro policial orc, se deparam com uma varinha mágica realizadora de desejos que é o centro de uma guerra territorial.

E das séries que já estavam no catálogo da plataforma, “Scandal” chega com a resolução das eleições entre Frankie Vargas (Ricardo Chavira) e Mellie Grant (Bellamy Young), ex primeira-dama e aliada de Olivia Pope (Kerry Washington), e todo o desenrolar depois dos resultados.

Conheça todas as estréias do mês!

Séries

Dark (1ª temporada)

Disponível em 01/12

Easy (2ª temporada)

Disponível em 01/12

Scandal (6ª temporada)

Disponível em 01/12

Vikings (novos episódios)

Disponível em 02/12

The Crown (2ª temporada)

Disponível em 08/12

El Chapo (2ª temporada)

Disponível em 15/12

Ultimate Beastmaster Brasil (2ª temporada)

Disponível em 15/12

Elementary (5ª temporada)

Disponível em 19/12

Pretty Little Liars (7ª temporada)

Disponível em 21/12

Fuller House (3ª teporada)

Disponível em 22/12

72 Animais Perigosos: América Latia (1ª temporada)

Disponível em 22/12

As Telefonistas

Disponível em 25/12

Filmes

My Happy Family

Disponível em 01/ 12

Virando a Noite

Disponível em 01/12

O Último Caçador de Bruxas

Disponível em 01/12

O Natal dos Coopers

Disponível em 03/12

Natal em El Camino

Disponível em 08/12

A Colina Escarlate

Disponível em 11/12

Cartão de Natal

Disponível em 15/12

Voice From The Stone

Disponível em 15/12

Bright

Disponível em 22/12

Creep 2

Disponível em 23/12

Logal Lucky – Roubo em Família

Disponível em 27/12

A Escalada

Disponível em 29/12

Documentários

Voyeur

Disponível em 01/12

Hired Gun

Disponível em 01/12

All Things Must Pass

Disponível em 01/12

Judd Apatow: O Retorno

Disponível em 12/12

Wormwood

Disponível em 15/12

Brinquedos que Marcam Época (1ª temporada)

Disponível em 22/12

Kids

Saúdem Todos o Rei Julien (5ª temporada)

Disponível em 01/12

Nossa Casa: Especial de Fim de Ano

Disponível em 01/12

Natal com os Storybots

Disponível em 01/12

Trolls: Vamos Festejar

Disponível em 06/12

Caçadores de Trolls (2ª temporada)

Disponível em 15.12

Beat Bugs: All Together Now

Disponível em 21/12