O assédio volta a dar as caras durante a Copa do Mundo da Rússia. A vítima dessa vez foi a repórter Júlia Guimarães, da Rede Globo, que se preparava para entrar ao vivo no programa Esporte Espetacular, minutos antes da partida entre Japão e Senegal, em Ecaterimburgo.

Ela foi surpreendida por um torcedor que tentou arrancar um beijo. Na mesma hora, a profissional interrompeu a transmissão e repreendeu a atitude machista do russo. “Não faça isso. Nunca mais faça isso de novo, ok? Eu não permiti que você fizesse isso. Nunca. Isso não é educado. Isso não é certo. Nunca faça isso com uma mulher. Respeito!“, disparou Júlia para o rapaz, em inglês.

Lamentável: torcedor tenta beijar repórter Julia Guimarães antes do jogo entre Japão e Senegal em Ecaterimburgo. Hoje o @showdavida exibe reportagem sobre assédio contra mulheres na Rússia pic.twitter.com/UpuF1KtNf9 — globoesportecom (@globoesportecom) June 24, 2018

Em entrevista ao Globo Esporte, a repórter revelou que não é a primeira vez que passa por alguma situação constrangedora como esta durante a sua cobertura na Copa. “Eu nunca passei por isso no Brasil, mas que fique bem claro que é por sorte mesmo, porque acontece muito no Brasil, já vimos várias vezes com colegas da imprensa. Estou vivendo isso muito aqui na Rússia, desde olhares agressivos até cantadas em russo, que obviamente eu não entendo, mas sinto”, afirmou.

Além dessas investidas nada apropriadas, Júlia disse, ainda, que mais um cara quis beijá-la em outro momento. “Na primeira vez, foi antes do jogo entre Egito e Uruguai, e eu acho que era russo. Agora com certeza era russo. É horrível. Eu me sinto indefesa, vulnerável. Desta vez eu dei uma resposta, mas é triste, as pessoas não entendem. Eu queria entender por que a pessoa acha que tem direito de fazer isso”, desabafou.

Nas redes sociais, as pessoas se manifestaram sobre o ocorrido, inclusive a própria Júlia e colegas de profissão:

É difícil encontrar palavras… Por sorte, nunca vivi isso no Brasil! Aqui já aconteceu por 2 vezes. Triste! Vergonhoso! https://t.co/8sdukYw8FG — Julia Guimarães (@juliacgc) June 24, 2018

Os malucos dizendo que o cara que tentou beijar a repórter da Globo "estava brincando" e que era só um "beijo no rosto inofensivo".

Mano, ninguém tem que encostar em ninguém sem consentimento.

Ele assediou a mina. E é um escroto. — Redel (@CarlosRedel) June 24, 2018

Um imbecil tentou beijar a repórter Júlia Guimarães, do Sportv, durante uma reportagem de rua na Rússia. Há uma epidemia mundial de escrotidão. — Paulo Magalhães (@p4ulomagalhaes) June 24, 2018

O que se passa na cabeça de um babaca desses? A repórter Júlia Guimarães reagiu como se deve, foi veemente. Mas insisto na pergunta: o que se passa na cabeça desse tipo de elemento? Bizarro, abobalhado e escroto ato. 😤 pic.twitter.com/boR8JcAo3O — Mauro Cezar (@maurocezar) June 24, 2018

Você conquista a chance de trabalhar em uma Copa do Mundo, se concentra para fazer apenas o seu trabalho bem feito e é interrompida por um trouxa. Infelizmente o caso da ótima Júlia Guimarães é frequente e não é compreendido como errado por muitos homens. Um dia isso vai mudar. — Mário Marra (@mariomarra) June 24, 2018

Entrei no instagram da Julia Guimarães, acreditando que eu fosse encontrar uma chuva de elogios por ela não deixar passar o assédio do torcedor, e eis que me deparo com uma porção de homens e mulheres criticando a postura da jornalista e dizendo ser “mimimi”. — Luís Felipe (@LuisFelipe) June 24, 2018

Júlia Guimarães assediada, desrespeitada.

Foi finíssima, firme, impôs o respeito que é direito dela e que tentam tirar a cada minuto.

Arrebentou. — Magli (@maglioqueira) June 24, 2018