Trailer da segunda temporada de “13 Reasons Why” mostra Hannah fantasma

A segunda temporada de “13 Reasons Why” estreia no dia 18 de maio na Netflix, e enquanto os fãs contam os dias para saber o que vai acontecer com Clay (Dylan Minnette), Jessica (Alisha Boe) e os demais alunos da Liberty High School, trailers e teasers vão dando um gostinho do que vem por aí.

Depois de mostrar que fotos Polaroid vão fazer parte do mistério da nova temporada, em que saberemos o que aconteceu com Hannah (Katherine Langford) pelo ponto de vista dos colegas de escola dela, vimos que muitos estudantes estão recebendo ameaças. E, no trailer divulgado hoje, temos uma Hannah… fantasma? Nas cenas divulgadas, vemos ela falando com Clay e Clay gritando com ela. Seriam flashbacks? Ou ela voltou para se vingar de quem a feriu no passado?

Assista ao trailer e tire suas próprias conclusões: