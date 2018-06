A atriz Isis Valverde se casa no próximo domingo (10) com o empresário e modelo André Resende. Os dois namoram há dois anos e estão noivos desde o início de abril. Isis está grávida do primeiro filho do casal de quatro meses. O casamento vai ser realizado em meio a natureza, em um sítio em Guaratiba, bairro da zona oeste do Rio de Janeiro.

De acordo com informações do site Glamurama, a cerimônia será bem tradicional e dentro do catolicismo. O casal escolheu fazer o casamento religioso e civil na mesma ocasião, por isso haverá um padre e uma juíza de paz.

A decor terá referências a natureza e ao mar, com conchas e outros elementos naturais. Seria uma influência da sereia Ritinha, de “A Força do Querer”?

💍❤️💍 A post shared by isis valverde (@isisvalverde) on Jun 1, 2018 at 1:03pm PDT

Quem é André Resende, o noivo de Isis Valverde?

André Resende é modelo profissional e sócio dos restaurantes Le Panier, no Rio de Janeiro. O tino para os negócios no ramo de alimentação vêm de família, já que o pai de André, Markos Resende, além de pianista renomado, foi dono por anos do restaurante Cais do Oriente.

Quem são os convidados famosos?

Pode esperar um desfile de globais com looks lindos no casamento. Paolla Oliveira e Juliana Paes, co-estrelas da novela “A Força do Querer“, estão na lista de convidados, bem como Marina Ruy Barbosa e Anitta. A atriz Vanessa Giácomo é uma das madrinhas – ela é muito amiga de Isis. A promoter Carol Sampaio também estará no altar do lado da noiva na hora do “sim”.

Quais as atrações da festa?

A cantora Maria Gadú vai ser responsável pela trilha sonora da cerimônia. Depois, na festa, a animação fica por conta de Preta Gil e dos DJs Papagaio e Felipe Mar. Papagaio é conhecido por ser um dos principais nomes da música eletrônica no Rio de Janeiro. Felipe Mar é eclético, muito animado e um dos responsáveis pelas músicas do Baile da Favorita, festa da promoter (e madrinha de Isis) Carol Sampaio.

Quem assina o vestido de noiva?

De acordo com informações do jornal O Globo, Isis Valverde vai usar um vestido assinado por Helô Rocha. Toda bordada a mão, a peça levou três meses para ser finalizada. Na cabeça, um véu bem longo. As madrinhas também vão vestir Helô Rocha – vestidos com estampas florais. As alianças são assinadas por Jack Vartanian, com valor estimado em 1 milhão de reais e desenhadas especialmente para o casal.