Tudo o que já sabemos sobre o remake de Sabrina, da Netflix

Se você era adolescente ali pelos anos 1990 e 2000 é bem provável que fosse fã de Sabrina, a aprendiz de feiticeira mais famosa da TV. O seriado começou em 1996, terminou em 2003 e virou até filme nesse meio tempo.

Agora, a série vai ganhar um remake, chamado “The Chilling Adventures of Sabrina”. Veja aqui tudo o que já sabemos sobre ele.

É a Netflix que está produzindo o seriado

De olho no público adolescente e também na nostalgia que Sabrina causa em muitos adultos, o serviço de streaming resolveu apostar no retorno da personagem.

O produtor é o mesmo de “Riverdale” e “Supergirl”

Roberto Aguirre-Sacasa é o nome por trás do remake, que promete agradar quem é fã de “Riverdale”. Inicialmente, muita gente até acreditava que “The Chilling Adventures of Sabrina” seria um spin-off da série adolescente queridinha do momento, pois ambas são baseadas em quadrinhos da Archie Comics.

Kiernan Shipka, de “Mad Men”, interpreta Sabrina

Lembra da filha de Don e Betty Draper em “Mad Men”? Hoje ela tem 18 anos e será a protagonista do remake de Sabrina. O resto do elenco é pouco conhecido, com exceção da ótima atriz Miranda Otto – de “O Senhor dos Anéis” e “Flores Raras”. Ela interpreta a personagem Zelda, que é tia de Sabrina.

O tom do remake é mais sombrio do que o da série original

“Sabrina – A Aprendiz de Feiticeira” era uma comédia bem leve e a nova série não vai ser assim. Tal qual “Riverdale”, “The Chilling Adventures of Sabrina” vai ter uma pegada de thriller.

Salem estará presente no remake

Muitos fãs estavam em dúvida se o gatinho preto faria parte da nova série, já que na antiga ele era um personagem bem cômico. Mas tem como fazer Sabrina sem Salem? A gente acredita que não e os produtores concordam!

Salem não será um boneco, e sim, um gato de verdade. Olha que coisinha mais fofa:

Duas temporadas já foram confirmadas

Já dá para comemorar antes mesmo de a série começar. Duas temporadas já foram anunciadas, cada uma com dez episódios.

A data de estreia ainda não foi divulgada

A previsão é de que a série chegue ao catálogo da Netflix ainda em 2018, mas nem mesmo o mês de estreia foi anunciado até o momento.